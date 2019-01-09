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Томос об автокефалии украинской церкви оформили окончательно 

Lenta.ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Все члены Святейшего Синода Вселенского (Константинопольского) патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в среду, 9 января, сообщает ТСН.
Церемония подписания состоялась в Стамбуле. Отмечается, что окончательно оформленный документ в течение нескольких дней будет доставлен на Украину, где и будет храниться.
Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января, на следующий день состоялась передача указа предстоятелю ПЦУ Епифанию.
7 января томос был выставлен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской. Вечером того же дня указ был отправлен обратно в Стамбул, чтобы свои подписи под ним поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.
Синод Вселенского патриархата принял ряд решений относительно предоставления автокефалии православной церкви на Украине в октябре. Константинополь решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также была снята анафема с глав непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
РПЦ 15 октября 2018 года разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам.
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Другое , Украина , РПЦ , Стамбул
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