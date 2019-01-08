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Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода 

Газета.Ru + ещё 23 8 января 2019
Фото: Газета.Ru
Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что это решение было принято на заседании Постоянного Священного Синода Элладской православной церкви.
"Внеочередное заседание, как ожидается, будет созвано в конце января с участием всех 82 иерархов Элладской православной церкви", — рассказал источник.
Ранее представители духовенства забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
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