Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода

Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что это решение было принято на заседании Постоянного Священного Синода Элладской православной церкви.

"Внеочередное заседание, как ожидается, будет созвано в конце января с участием всех 82 иерархов Элладской православной церкви", — рассказал источник.

Ранее представители духовенства забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.