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РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд» 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина назвала условия обмена капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного на Украине. По её словам, всё будет зависеть от приговора суда, который пройдет в Киеве 9 января.
«Если он, согласно санкции статьи, будет наказан лишением свободы, а там предусматривается до 5 лет реального срока, будем менять на тех, кто находится в заключении. Если он будет наказан штрафом, то штраф оплатит и будет возможность, также как с командой корабля, вернуть его на родину», — приводит ТАСС слова омбудсмена.
Она подчеркнула, что для обмена существуют различные варианты, однако должно быть желание украинской стороны, которого пока, по ее мнению, не наблюдается.
25 марта погранслужба Украины задержала рыболовецкий сейнер «Норд», который вышел в Азовское море из Крыма. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении государственной границы и незаконной ловле рыбы, а позднее арестовали. 30 октября состоялся обмен российских моряков на восьмерых членов экипажа украинского судна ЯМК-0041, которых российская погранслужба задержала в мае у берегов Крыма.
Как ранее писал News.ru, после захвата Украиной экипажа российского судна «Норд» стало известно о наличии со стороны Киева реальных угроз безопасности россиян, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.
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Комментарии
Другое , В мире , Конфликты , Украина , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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