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Митрополит Кифирский высказался за созыв Всеправославного собора 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Созыв Всеправославного собора в связи с провозглашением "новой церкви" на Украине поспособствовал бы возвращению к иерархическому порядку в православной церкви, считает митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим.
Кифирская и Антикифирская митрополия входят в Элладскую православную церковь.
"Мы верим, что возвращение к иерархическому порядку и каноническому пути будет достигнуто благодаря созыву и работе Всеправославного собора во имя Святого Духа", — сказал митрополит Серафим РИА Новости.
"Мы надеемся как можно скорее восстановить божественный мир в Украинской православной церкви, устранить существующий ужасный раскол и воцарить единство, божественную любовь для мученического православного украинского народа", — сказал он.
При этом собеседник подчеркнул, что признание автокефальности церкви на Украине "создало серьезную проблему с неисчислимыми последствиями для непрерывного единства церкви".
Он добавил, что его позиция "по автокефалии церкви Украины является твердой", и он снова включил ее в пастырское Рождественское послание.
"Эти церкви принимают только вытесняемого канонического епископа Украины Онуфрия и его Священный Синод", — заявил Серафим.
Константинопольский патриарх 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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