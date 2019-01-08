Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саша Савельева отреагировала на слухи о знакомстве с Ольгой Бузовой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Одна из солисток группы «Фабрика» Саша Савельева совсем скоро станет мамой. У звезды уже отчетливо виден животик. Между тем недавно поползли слухи, что Савельева очень тепло высказалась в адрес Ольги Бузовой. Она якобы заявила, что в 2013 году познакомилась с Бузовой на одной из радиостанций. Савельева сказала, что Бузова безумно милая, добрая и талантливая девушка.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1946531705368169558_4960717"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
больше по теме
В Сеть попало видео, где Саша Савельева не смогла скрыть округлившийся животикУчастница популярного трио «Фабрика» уже не может утаить свою беременность.
Между тем Савельева, когда до нее дошли слухи о комплиментах в адрес Бузовой заявила, что эта информация не соответствует действительности и является враньем. При этом Савельева не стала отвечать на вопрос, как она на самом деле относится к персоне Ольги Бузовой, сообщает портал «7 дней».
Отметим, что в прошлом году Ольга Бузова стала одной из самых известных личностей в мире шоу-бизнеса. Многие ее концерты в городах России собирали аншлаги. При этом группу «Фабрика» вряд ли можно отнести к самым известным музыкальным коллективам в нашей стране.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Мама шпиЁн»: Нюша выложила смешное фото с маленькой дочкой Анна Хилькевич похвасталась достижениями четырехмесячной дочери Малахов опубликовал фото в кислородной маске
Комментарии
Другое , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курилы забесплатно: что требует Япония49
На вручении томоса Украине произошло ЧП521
Сбежавшая от Фадеева фаворитка показала интимное видео85
Белый дом готовится ввести режим ЧП в США31
Путин раскрыл свое воинское звание609
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение