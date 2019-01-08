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В Раде назвали вмешательство властей в дела церкви на Украине «абсолютно неправильным» 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Российская Газета
Депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко заявил, что вмешательство властей страны в дела церкви — «абсолютно неправильно».
«Когда политики говорят, что эта церковь хорошая, ходите в неё, а эта — плохая, не ходите туда, то это абсолютно неправильно. Люди должны ходить в ту церковь, где они чувствуют себя ближе к Богу», — цитирует его ФАН.
Ранее Бойко заявил, что обратится в Конституционный суд страны для отмены всех решений украинского парламента, касающихся церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что новая церковная структура — Православная церковь Украины (ПЦУ) — является объединением двух групп раскольников.
RT на русском: последние новости
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Другое , В мире , Украина , Юрий Бойко , Патриарх Кирилл , РПЦ , Верховная Рада
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