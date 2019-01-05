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Россияне слишком мало отдыхают 

News.ru 12 часов назад
Фото: News.ru
Новогодние праздники — одна из немногих возможностей отдыха для российских работников. В остальное время отечественные труженики уделяют своей работе куда больше времени, чем их коллеги в Европе и США. В среднем россиянин тратит на труды праведные 1978 часов в год. Это намного больше, чем, например, в Германии (1371) или во Франции (1482).
«В России самая большая по длительности рабочая неделя. Россияне нагружены по полной программе», — говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Только вот во благо такой трудоголизм, увы, не идёт. Производительность труда в России остаётся на весьма низком уровне, подчеркнул эксперт.
«Производительность труда в России — вдвое меньше, чем в странах с развитой экономикой, и даже ниже, чем в Китае», — сетует Масленников.
Почему в России приходится устанавливать большой рабочий день, и отчего производительность не растёт? Проблема — в устаревшем оборудовании и неэффективном использовании работников, считает экономист.
«Если у нас на предприятиях будет использоваться современное оборудование и передовые технологии, то можно будет работать меньше по времени, но с более высокой результативностью», — указал Масленников в комментарии News.ru.
Кроме того, он посоветовал работодателям быть гибче: учитывать, например, возможность удалённого выполнения работы для творческих специальностей.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с News.ru не исключил, что причиной низкой производительности может быть зимняя депрессия, связанная с холодами и коротким световым днём.
«Я последовательно выступаю за то, чтобы в тёмное время года, с середины сентября по середину января, рабочий день сократить на один час», — сказал он.
По словам Милонова, когда люди идут на работу и возвращаются с работы в темноте, то у них портится настроение, они начинают хуже себя чувствовать, становятся апатичными и теряют работоспособность. По его словам, в странах Европы световой день больше, чем в Санкт-Петербурге и даже в Москве — вот потому и производительность труда у европейцев выше.
«Эффективность работы снижается, и убытки оказываются больше, чем если бы работодатели выделили сотрудникам дополнительный час на отдых», — констатировал депутат.
Увеличение производительности труда — одна из национальных целей в России. Выполнению этой цели посвящена государственная программа сроком на шесть лет, которую подготовило Министерство экономического развития.
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Комментарии
Другое , Никита Масленников , Виталий Милонов , Госдума , Минэкономразвития , Германия , Китай , США , Франция
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