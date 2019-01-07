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В Пентагоне объяснили нахождение корабля ВМС США в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 92 6 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский корабль «Форт Макгенри» находится в Черном море в соответствии с международным правом, заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.
«Мы регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и будем продолжать это делать», — цитирует Дорси ТАСС.
Он отметил, что «Форт Макгенри» вышел в море в соответствии с ранее утвержденным планом.
Ранее в понедельник «Форт Макгенри» зашел в румынский порт «Констанца». В Минобороны сообщали, что сторожевой корабль Черноморского флота России «Пытливый» следит за действиями американского корабля в Черном море.
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Другое , Армия , Войска , Министерство обороны , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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