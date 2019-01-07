В Пентагоне объяснили нахождение корабля ВМС США в Черном море

Американский корабль «Форт Макгенри» находится в Черном море в соответствии с международным правом, заявил представитель ВМС США Джеффри Дорси.

«Мы регулярном работаем в Черном море в соответствии с международным правом и Конвенцией Монтре и будем продолжать это делать», — цитирует Дорси ТАСС

Он отметил, что «Форт Макгенри» вышел в море в соответствии с ранее утвержденным планом.