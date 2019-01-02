Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гурцкая назвала Кельми ярким артистом и композитором 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Крис Кельми был харизматичным и талантливым артистом и композитором, он оставил яркий след в российской музыкальной культуре, заявила РИА Новости заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Ранее стало известно, что певец Крис Кельми ушел из жизни в возрасте 63 лет.
"Яркий, харизматичный и мегаталантливый артист и композитор. Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году "Рок-ателье" — глотком подлинной свободы в жёстко регламентированном мире советской действительности. Его удивительная песня "Замыкая круг" — стала настоящей классикой и гимном многих поколений", — сказала Гурцкая.
Она также выразила соболезнования всем родным и близким Кельми.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Другое , Диана Гурцкая , Крис Кельми , Общественная палата России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон обратился к Путину с призывом570
Трагедия в Магнитогорске: спасатели нашли тело мальчика37
Николая Дроздова госпитализировали15
США потребовали возвращения задержанного в РФ шпиона379
Коллеги отреагировали на смерть Криса Кельми
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
01:00
«Мне вообще везет на щедрых»
Шоу-бизнес
02:24
Звезда фильма «Лето» умер в возрасте 30 лет
Общество Статьи
01:14
Опубликован список опознанных погибших в Магнитогорске
Происшествия
00:43
Мертвого Задорнова втянули в новый скандал
Шоу-бизнес
Материал CNN взбесил Киев
В мире Украина
02:43
Названа причина внезапного исчезновения Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение