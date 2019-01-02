Гурцкая назвала Кельми ярким артистом и композитором

Ранее стало известно, что певец Крис Кельми ушел из жизни в возрасте 63 лет.

"Яркий, харизматичный и мегаталантливый артист и композитор. Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году "Рок-ателье" — глотком подлинной свободы в жёстко регламентированном мире советской действительности. Его удивительная песня "Замыкая круг" — стала настоящей классикой и гимном многих поколений", — сказала Гурцкая.

Она также выразила соболезнования всем родным и близким Кельми.