Гурцкая назвала Кельми ярким артистом и композитором 

Крис Кельми был харизматичным и талантливым артистом и композитором, он оставил яркий след в российской музыкальной культуре, заявила РИА Новости заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Ранее стало известно, что певец Крис Кельми ушел из жизни в возрасте 63 лет.
"Яркий, харизматичный и мегаталантливый артист и композитор. Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году "Рок-ателье" — глотком подлинной свободы в жёстко регламентированном мире советской действительности. Его удивительная песня "Замыкая круг" — стала настоящей классикой и гимном многих поколений", — сказала Гурцкая.
Она также выразила соболезнования всем родным и близким Кельми.