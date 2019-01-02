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Трамп рассказал, сколько будет продолжаться «шатдаун» 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "шатдаун" — временное сокращение работы ряда ведомств из-за отсутствия бюджета — будет продолжаться долго, если это понадобится.
На вопросы журналистов в Белом доме о продолжительности "шатдауна" Трамп ответил, что тот может продолжаться "долгое время". "Столько, сколько нужно", — добавил Трамп.
Ряд министерств и ведомств США, включая госдепартамент, минюст, МВБ, министерства транспорта и сельского хозяйства, сократили работу с 22 декабря. Трамп требует более 5 миллиардов долларов нового финансирования на безопасность границы, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые с четверга получают большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.
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Другое , Дональд Трамп , Госдеп США , Минюст РФ , Минтранс РФ , РИА Новости , США
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