Шахтеры на Украине объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Сотрудники украинской шахты «Кураховская» государственного предприятия «Селидовуголь», расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщил в среду председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня утром (в среду — «Газета.Ru» ) двое работников шахты «Кураховская» сообщили о начале акции протеста в форме голодовки. Впоследствии к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории №3. Основное требование — это погашение задолженности по зарплате за последние месяцы 2018 — июнь (частично), сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь», — написал Волынец на своей странице в фейсбуке.

Это не первый митинг шахтеров в Киеве и областях. Каждый раз они требуют выплаты долгов по заработной плате и протестуют против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее Волынец заявил, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет более $40 млн Одна из таких акций прошла 16 ноября. Тогда примерно 80 шахтеров заблокировали международную трассу Львов — Рава-Русская во Львовской области и требовали погасить задолженность по зарплате, сообщали «Украинские новости» со ссылкой на представителя областного управления Нацполиции Украины.

Подобное, но более масштабное действо происходило в начале ноября, когда около 500 шахтеров блокировали движение в центре Львова и устроили пикет у стен областной администрации. Они требовали погасить задолженность по зарплате, которая на тот момент уже превысила 250 млнв гривен.

5 ноября Михаил Волынец выразил надежду, что уже на следующий день шахтерам поступят деньги для погашения долгов по зарплатам.

«Только завершилось совещание у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана , где рассматривались вопросы о состоянии дел в угольной отрасли. Исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова доложила премьер-министру о том, что документально подтверждено решение о выпуске 300 млн гривен (около $10,6 млн) на погашение задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт… Хочется надеяться, что эти 300 млн гривен уже завтра поступят на карточные счета горнякам», — указал Волынец в сообщении на своей странице в фейсбуке.

В то же время Волынец обратил внимание, что для решения «критической ситуации в угольной отрасли и топливно-энергетическом комплексе Украины» необходима кооперация всех органов власти.

До этого акция протеста нововолынских шахтеров началась 9 октября возле украинско-польской границы. Они заблокировали движение автотранспорта, сообщала Госпогранслужба Украины.

Около 70 человек перекрыли автомобильную дорогу между Киевом и Варшавой в двух км от контрольно-пропускного пункта «Ягодин» в районе населенного пункта Старовойтово в Волынской области.

Сотрудники Нацполиции договорились с участниками пикета, что будут пропускать только по одному легковому транспортному средству, но движение грузовиков заблокируют полностью.

В конце сентября на митинг возле здания Верховной Рады Украины в Киеве собрались десятки шахтеров из Волынской области. Они выступали с требованием остановить закрытие шахт.

По данным телеканала 112 Украина, к зданию пришли несколько десятков митингующих из Волынской области и начали требовать не закрывать шахту «Нововолынская №10».

Из-за конфликта в Донбассе Украина потеряла контроль над самыми прибыльными шахтами страны. На подконтрольной Киеву территории шахты добывают нерентабельные газовые угли. В связи с этим Киев вынужден импортировать уголь из ЮАР, США и РФ.

В начале августа на отчаянные действия решился украинский шахтер Виктор Трифонов , который уже тогда продолжал голодовку. С требованием выплатить ему и коллегам заработную плату он совершил попытку самосожжения в здании Министерства энергетики и угольной промышленности страны. Он поджег себя прямо в ходе обращения к властям.

«Виктор Трифонов только что пытался совершить акт самосожжения. Трифонову вызвали скорую Врачи скорой помощи забрали Виктора Трифонова в Дарницкий ожоговый центр», — указал Волынец в фейсбуке.

Кстати, горняк ранее писал обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором предупреждал, что голодающие «готовы на крайние меры и пойдут до конца».