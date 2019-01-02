На Украине запретили телеканал NewsOne

Украинский провайдер «Ланет», входящий в десятку крупнейших в стране, сообщил о прекращении трансляции телеканала NewsOne.

«Трансляция будет прекращена в аналоговом и цифровом форматах вещания, а также в сервисе Ланет.TV», — указано в сообщении провайдера. Свое решение провайдер пояснил «окончанием срока действия договоров на ретрансляцию, а также случаями нарушений законодательства со стороны телеканалов, которые случались в течение 2018 года».

В заявлении говорится, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания недавно провел внеплановую проверку по изменению структуры собственности телеканала NewsOne. К тому же ему неоднократно объявляли предупреждение за несоблюдение правил вещания в дни траура.

В августе 2018 против канала ввели санкцию в виде предупреждения за нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании», который запрещает транслировать передачи, содержащие популяризацию или пропаганду «органов государства-агрессора» (постановлением Рады признана таковой Россия

«Ланет» также сообщил о прекращении трансляции канала «Макси TV» («НАШ»), которому Нацсовет по ТВ отказал в переоформлении лицензии.

Информацию о прекращении трансляции телеканалов прокомментировали в обеих палатах российского парламента. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что на Украине боятся правды, если прекращают трансляцию каналов.

«Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной», — уверен сенатор.

Джабаров выразил надежду, что президентские выборы на Украине принесут положительные изменения.

«Но если победит (Действующий президент Украины Петр — «Газета.Ru» ) Порошенко, то все останется по-прежнему и будет только ухудшаться. А он может победить только в случае фальсификации выборов», — отметил Джабаров.

«Здесь ограничение действует в отношении телеканалов, интернета и возможности журналистов свободно высказываться на тему России в тех форматах, которые существуют на действующих украинских телеканалах», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что «новый виток» ограничений прав доступа к информации граждан Украины связан с тем, что в оставшийся до выборов период, до 31 марта 2019 года, Порошенко нужно приложить максимум усилий, чтобы поднять свой рейтинг.

«А сделать это можно только через монополизацию информационного пространства и ограничение возможности других точек зрения звучать на просторах Украины. Особенно если это касается России, которая имеет свое мнение о происходящем в Донбассе, что принципиально расходится с тем, как эти события пытаются представить украинским гражданам те СМИ, которые отражают точку зрения господина Порошенко», — констатировал Новиков.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал RT и политолог Александр Асафов. Он также обратил внимание на свободу слова на Украине, с которой «все очевидно уже достаточно давно». Эксперт также уверен, что все это связано в первую очередь с предстоящими выборами, ради которых Порошенко будет пытаться до конца монополизировать информационное пространство.

«И условно, я подчеркиваю, именно условно оппозиционные СМИ, конечно, будут так или иначе вытеснены в «серую зону», их деятельность приостановят, будут создаваться еще какие-нибудь непреодолимые сложности для осуществления дальнейшего вещания», — уверен эксперт.

По его словам, возможно, некоторые СМИ будут вынуждены полностью изменить свой контент, чтобы он соответствовал «абсурдным требованиям украинского государства и пропаганды».

«Конечно, чем ближе выборы, тем тщательнее к этому будут относиться. И мы увидим, как еще не один главный редактор и прочие сотрудники таких СМИ будут вынуждены покидать Украину, уезжая за рубеж из-за личной безопасности. Ничего удивительного в этом нет. Журналист на Украине — самая опасная профессия. Там они подвергаются гораздо большему риску, чем если бы работали в горячих точках», — подчеркнул Асафов.

14 ноября национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины назначил телеканалу NewsOne внеплановую выездную проверку из-за выпущенной в эфир карты, на которой нет Крыма, сообщила пресс-служба совета.

Там отметили, что 7 ноября признаки нарушения украинского законодательства зафиксировал в эфире компании «Новости 24 часа» (логотип NewsOne) во время передачи «Утро с NewsOne» мониторинг спутникового вещания.