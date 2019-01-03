В первый день Нового года скончался Крис Кельми

По информации «Пятого канала», артист скончался в результате остановки сердца.

Отмечается, что в последнее время медики практически ежедневно приезжали к Кельми из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также выехала на вызов, но певец умер до приезда врачей.

По сообщениям СМИ, остановку сердца Кельми спровоцировало злоупотребление алкоголем.

Точная причина смерти артиста на данный момент неизвестна, ее определит экспертиза.

Биография Криса Кельми

Крис Кельми (настоящее имя — Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Он начал творческий путь в 1970-х годах. Среди его наиболее популярных песен — «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Эй, парень, не торопись», «Леди Блюз» и «Усталое такси». Артист также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Он был создателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также участником группы «Автограф».

Соболезнования деятелей культуры

Российские деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью музыканта. Так, певица Лолита Милявская назвала Кельми гением, который мог сделать гораздо больше в своей карьере.

"Я не знала ни одного человека из гениев, — ты один из немногих, кого я знала на земле, — кто таким удивительным образом (упустил — прим.ред.) свою земную карьеру. Ты мог гораздо больше… Давайте все споем сегодня песню «Замыкая круг». Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса. Прощай, брат".