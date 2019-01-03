Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В первый день Нового года скончался Крис Кельми 

РИА Новости + ещё 56 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Подмосковье первого января на 64-м году жизни умер певец и музыкант Крис Кельми. Об этом сообщили РИА Новости в Наро-Фоминском морге.
По информации «Пятого канала», артист скончался в результате остановки сердца.
Отмечается, что в последнее время медики практически ежедневно приезжали к Кельми из-за жалоб на проблемы с сердцем и печенью. Первого января карета скорой помощи также выехала на вызов, но певец умер до приезда врачей.
По сообщениям СМИ, остановку сердца Кельми спровоцировало злоупотребление алкоголем.
Точная причина смерти артиста на данный момент неизвестна, ее определит экспертиза.
Директор музыканта Евгений Суслов в разговоре с РЕН ТВ заявил, что состояние здоровья Кельми долгое время вызывало «подозрения».
Биография Криса Кельми
Крис Кельми (настоящее имя — Анатолий Арьевич Кельми) — известный советский и российский певец и музыкант. Он начал творческий путь в 1970-х годах. Среди его наиболее популярных песен — «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Эй, парень, не торопись», «Леди Блюз» и «Усталое такси». Артист также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах». Он был создателем групп «Високосное лето» и «Рок-Ателье», а также участником группы «Автограф».
Соболезнования деятелей культуры
Российские деятели культуры выразили соболезнования в связи со смертью музыканта. Так, певица Лолита Милявская назвала Кельми гением, который мог сделать гораздо больше в своей карьере.
"Я не знала ни одного человека из гениев, — ты один из немногих, кого я знала на земле, — кто таким удивительным образом (упустил — прим.ред.) свою земную карьеру. Ты мог гораздо больше… Давайте все споем сегодня песню «Замыкая круг». Наверное, это лучшее, что можно будет сегодня сделать для Криса. Прощай, брат".
В свою очередь заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая заявила, что Кельми был «настоящим явлением отечественной музыкальной культуры», а созданное им «Рок-ателье» назвала «глотком подлинной свободы в жестко регламентированном мире советской действительности».
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Новогоднее обращение Путина британские СМИ посчитали "дерзким" Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии
Другое , Лолита Милявская , Диана Гурцкая , Евгений Суслов , Крис Кельми , Общественная палата России , РЕН ТВ , РИА Новости , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Магнитогорске задержали мародера
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее127
CNN убрал скандальный материал119
«Кельми настойчиво себя убивал»5
Опасная посадка A380 попала на видео35
Видео
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Другое
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
01:14
Магнитогорск: трагический список пополнился
Происшествия
01:32
Названа сумма компенсаций семьям погибших в Магнитогорске
Происшествия
06:09
Великие потрясения: Евросоюз обречен на мрачное будущее
В мире
01:32
Медики рассказали о борьбе за жизнь малыша из Магнитогорска
Происшествия
01:14
В Магнитогорске задержали мародера
Происшествия
00:39
CNN убрал скандальный материал
В мире
01:12
Родственники поделят шикарное наследство Кельми
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение