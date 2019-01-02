Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году

Как и российские либералы, западные кремленологи постоянно пытаются эксплуатировать тему «святых девяностых», идеализируя их и надеясь на короткую память россиян. Скажем, перед последними президентскими выборами в России немало статей в западной прессе было посвящено надеждам на то, что теперь на избирательные участки придет молодежь, которая уже не помнит нищеты двадцатилетней давности. Именно поэтому для данных «специалистов по России» стал шоком тот факт, что российская молодежь проявила себя прямо противоположно их ожиданиям. На Западе даже родили термин «путинейджеры», характеризуя настроения молодого поколения россиян.

Турцией. На время статьи о том, как замечательно жилось в России девяностых на фоне «страшной» современности, иссякли. Но отойдя от шока, связанного с итогом выборов, западные аналитики вновь принялись убеждать себя в этом. К примеру, бывший португальский политик Бруно Масаэш, ныне переквалифицировавшийся в политэксперта по Евразии, рассказал о страшной «бедности, убогости и печали», которые охватили Россию в связи с тем, что «при Путине» упали «жизненные стандарты», которые теперь сравнимы с Румынией

При этом португалец, аргументируя свои выводы, приводит показатели ВВП на душу населения указанных стран, делая привычный для западных аналитиков «монтаж», то есть сравнивал их не с 90-ми, а с 1989 годом. А то ведь неудобно получится признавать, что после распада и развала во времена «святых девяностых» российская экономика и благосостояние граждан заметно укрепились.

Одной из чемпионок в области распространения мифов о России в западной прессе в последние годы является журналистка The Guardian Кэрол Кадволладер, занятая поиском «русского следа» в Брексите. Ее заслуги были особо оценены несколькими журналистскими призами по итогам уходящего года.

Перед Новым годом Кадволладер решила отмахнуться от публичного призыва канала RT покопаться в скандальных документах, связанных с финансированием правительством Британии пропагандистского проекта Integrity Imitative. Вместо этого журналистка The Guardian решила опубликовать свое фото во время посещения России в 1992 году, «до того, как поколение олигархов и политиков ограбило вас». Причем фото сделано на фоне серого вокзала, серых угрюмых людей, «грачующих» таксистов (пережившие 90-е должны помнить этот термин). Зато сама Кэрол с ее спутницей выглядят счастливыми — Россия начала 90-х ее вполне устраивала.

Значительная часть читателей (особенно российских) начали напоминать журналистке, насколько убогой была жизнь в тот период. Однако ее поддержал другой британский журналист. Колумнист The Times Оливер Камм вспомнил, что тоже был в 1992 году в России и никогда не забудет «народного энтузиазма в связи с падением автократии».

Интереснее всего, что «святые девяностые» на Западе чаще всего восхваляют те, кто давно уже не посещает Россию, постоянно демонизируя ее нынешнюю жизнь в своих статьях. Для тех же, кто может сравнить уровень и качество жизни россиян лично, картина вырисовывается иная.

К примеру, на днях в шведской газете NSD появились дорожные заметки режиссера Гуниллы Брески, которая недавно в качестве главы жюри кинофестиваля Arctic Open побывала в Архангельске и решила сравнить свои впечатления с первым посещением этого города в 1995 году. Она вспомнила старый грязный отель, в который их поселили, ветхие трамваи, магазинчик, в котором можно было купить только матрешки и деревянные ложки. Теперь же, рассказывает шведка, их поселили в новый роскошный отель. Напротив него находится огромный торговый центр, на фоне которого самые большие шведские «моллы» кажутся деревенскими магазинами.

"Я не верю своим глазам. Контраст слишком велик. Как мог этот город настолько измениться? — восторгается Брески. — Да, уже прошло 23 года с тех пор, как я побывала здесь впервые, за такое время все меняется, но чтобы настолько!"

Заканчивает свою статью Брески выражением стыда за своих журналистов и политиков, которые постоянно в своих статьях и дебатах сводят образ России и русских исключительно к образу врага, якобы угрожающего Швеции.

…Но шведский кинорежиссер журналистских призов, конечно, не получит.