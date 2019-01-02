Заподозренных в экстремизме не пустят в Россию

В ходе осенней сессии 2018 года законодатели приняли ряд нормативных актов, направленных на сохранение безопасности страны и её граждан. Многие из этих законов уже были одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом. Благодаря парламентариям возникли не только новые защитные механизмы, например для детей, которых в Интернете пытаются склонить к преступлениям с помощью «колумбайн-сообществ», но и наказания для взрослых. В частности, за вмешательство в российские выборы и создание «резиновых офисов».

Мигрантам запретили жить на работе

За регистрацию (прописку) мигрантов в офисах виновных будут штрафовать и сажать в тюрьму. Это прописано в законе, который вступил в силу 22 ноября 2018 года. Компаниям, регистрирующим иностранных работников не по месту жительства, будут грозить штрафы в размере 100-500 тысяч рублей, а их руководству — лишение свободы сроком на три года или принудительные работы.

«Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации — это значит предотвратить угрозу пребывания на территорию России лиц для осуществления в том числе экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, наша цель — предотвратить создание фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов», — поясняла ранее один из авторов инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

НКО за вмешательство в выборы не смогут работать в РФ

Совет Федерации одобрил 21 декабря закон, который даёт право иностранным НКО, которые замечены во вмешательстве в российские выборы, признавать нежелательными и прекращать их деятельность на территории нашей страны.

Речь идёт о деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению, а также избранию зарегистрированных кандидатов, их участию в избирательных кампаниях, проведению референдума, достижению определённого результата на выборах.

Как ранее сообщил один из авторов документа, член Комитета по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский , иностранные государства не скрывают, что пытаются влиять на выборы в России, в том числе через различные международные некоммерческие организации, которые работают на нашей территории.

«Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае если организация попытается нарушить запрет влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, её признают нежелательной, и она немедленно должна прекратить свою деятельность в РФ».

Параллельно депутаты предложили поправки в Административный кодекс, где прописаны штрафы за участие в деятельности нежелательной организации. С граждан будут взимать 5-15 тысяч рублей, с чиновников — от 20 до 50 тысяч рублей, а компаниям придётся заплатить 50 -100 тысяч рублей. Для тех же, кого штрафы не остановят, предусмотрены уже уголовные наказания: штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

В Россию не пустят причастных к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин 11 октября подписал закон, согласно которому может быть отказано во въезде на территорию России иностранцу, в отношении которого есть сведения о его причастности к терроризму и экстремизму.

Запрет будет распространяться на случаи, когда гражданин другой страны «участвует в деятельности организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. А также в случае принятия межведомственным координационным органом, противодействующим финансированию терроризма, решения о блокировке средств или имущества иностранца или лица без гражданства.

Ранее запрет на въезд в РФ мог быть в отношении граждан, которые в последние три года привлекались к административной ответственности на территории нашей страны или являются участниками нежелательных на территории страны организаций.

Террористов будут содержать изолированно в тюрьмах

За совершение теракта, помощь террористам, захват заложников, угон самолёта или поезда, а также за посягательство на жизнь государственного деятеля преступников-террористов хотят направить отбывать наказание не в колонию, как сейчас, а в тюрьму. Новации коснутся и тех, кто получил срок по „обычной“ статье, но в заключении пропагандировал радикальные взгляды. Соответствующий пакет из трёх законов 21 декабря одобрил Совет Федерации.

»Изолированный тюремный режим позволит свести к минимуму возможность распространения экстремистской идеологии в среде осуждённых и их вербовки в ряды террористических организаций», — отметил Крашенинников.

Журналистам в горячих точках будут платить компенсации

В России появится понятие особых условий выполнения журналистского задания. Редакции обяжут готовить корреспондентов для командировок в горячие точки и выплачивать им компенсации в случае ранений, а родственникам корреспондентов — в случае их гибели. Всё это прописано в законе, который 21 декабря одобрил Совет Федерации. Авторами документа являются депутаты Госдумы во главе с вице-спикером палаты Петром Толстым и главой Комитета по информационной политике Леонидом Левиным

Они прописали в документе, что особыми условиями выполнения поручения редакции является профессиональная деятельность на территориях России, где введено военное положение, в районах боевых действий, вооружённых конфликтов в зарубежных странах.

Когда закон вступит в силу, каждая редакция должна будет получить письменное согласие своего сотрудника на выполнение задания в особых условиях и оплатить инструктаж по мерам безопасности. Но главное — платить компенсации в случае частичной потери трудоспособности вне зависимости от остальных выплат, которые сегодня происходят в подобных случаях. Если же корреспондент погибнет, то размер выплаты его родственникам должен составить не менее 2 млн рублей.

«Колумбайн-сообщества» заблокируют без суда

Страницы в социальных сетях, которые призывают детей и подростков к совершению противоправных действий, способных нанести вред их жизни и здоровью, будут блокировать в течение суток без суда. Соответствующий закон 18 декабря подписал Владимир Путин, а силу он вступил 29 декабря.

Документ разработала группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой. Авторы не сомневаются, что блокировка в данном случае — более действенная мера, чем удаление нежелательного контента, так как даст возможность правоохранительным органам провести детальное расследование в отношении каждого выявленного случая. Блокировать сайты будет Роскомнадзор

«Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативной блокировки информации о способах совершения самоубийства, а также с призывами к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребёнка в совершение противоправных действий», — объяснила свою позицию Ирина Яровая.

«Колумбайн-сообщества» — это группы, посвящённые массовому расстрелу учеников американской школы «Колумбайн», который устроили в 1999 году ученики Эрик Харрис и Дилан Клиболд. В результате погибли 13 человек, 23 получили ранения.

Россияне будут судиться по новым правилам

28 ноября Владимир Путин подписал закон о реформе процессуального законодательства, который вступит в силу с момента начала деятельности апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции в октябре 2019 года.

Среди новшеств — обязательное высшее юридическое образование для представителей сторон в суде при ведении гражданских и арбитражных дел, за исключением тех, что подлежат рассмотрению в мировых или районных судах. Председательствующие в суде также смогут ограничивать участников судебного заседания в продолжительности выступлений и лишать их слова.

Вносятся также изменения, согласно которым повышается порог исковых требований по арбитражным делам, рассматриваемым в порядке упрощённого производства: до 400 тысяч рублей для ИП и до 800 тысяч рублей для юрлиц. Порог цены иска по гражданским и арбитражным делам приказного производства устанавливается в пределах 500 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливаются дополнительные идентификационные требования к ответчикам и требования к оформлению исполнительных листов. Из процессуальных кодексов исключено понятие подведомственности: применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и арбитражных судов установлено правило передачи дел по подсудности из одного суда в другой.