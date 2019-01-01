В Госдуме оценили шансы Зеленского на выборах на Украине 

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Шоумен Владимир Зеленский, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах на Украине, имеет шансы на победу в случае протестного голосования, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее Зеленский во время обращения к украинцам перед наступлением Нового года на телеканале "1+1" заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
"Шансы, как показывают рейтинговые анализы, есть у первой тройки, в том числе у Тимошенко, Зеленского, Порошенко. Но сейчас они в первом туре наверняка разберут друг у друга голоса. И вот кто будет во втором туре? У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста", — сказал Калашников РИА Новости.
"Нельзя исключать этого, когда люди устали от беспредела политиков, особенно богатых и оборзевших", — добавил депутат.
Он также напомнил, что в России в результате протестного голосования в свое время губернатором Алтайского края стал комик Михаил Евдокимов.
Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине в канун Нового года. В этот же день начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Она продлится до 3 февраля 2019 года.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, по мнению экспертов, уровень недовольства Порошенко продолжает расти, что ставит под сомнение его выход даже во второй тур голосования.