В Госдуме оценили шансы Зеленского на выборах на Украине

Ранее Зеленский во время обращения к украинцам перед наступлением Нового года на телеканале "1+1" заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.

"Шансы, как показывают рейтинговые анализы, есть у первой тройки, в том числе у Тимошенко, Зеленского, Порошенко. Но сейчас они в первом туре наверняка разберут друг у друга голоса. И вот кто будет во втором туре? У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста", — сказал Калашников РИА Новости.

"Нельзя исключать этого, когда люди устали от беспредела политиков, особенно богатых и оборзевших", — добавил депутат.

Он также напомнил, что в России в результате протестного голосования в свое время губернатором Алтайского края стал комик Михаил Евдокимов

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине в канун Нового года. В этот же день начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Она продлится до 3 февраля 2019 года.