Минздрав РФ уточнил пол спасённого из-под завалов в Магнитогорске ребёнка

«Найденного при разборе завалов в Магнитогорске мальчика 11 месяцев доставили в детскую городскую больницу № 3. Медики проводят осмотр в условиях реанимационного отделения. Состояние ребёнка оценивается врачами как тяжёлое: у него серьёзные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Telegram-канал Mash в свою очередь пишет, что мальчика зовут Ваня Фокин. Его мать тоже в больнице, она успела выбраться вместе со вторым ребёнком прямо во время обрушения подъезда.

Накануне утром в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. По уточнённым данным МЧС, погибшими официально числятся семь человек, пятеро находятся в больнице, судьба 35 неизвестна. В Челябинской области 2 января объявлен траур.