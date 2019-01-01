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Минздрав РФ уточнил пол спасённого из-под завалов в Магнитогорске ребёнка 

Говорит Москва 3 часа назад
«Найденного при разборе завалов в Магнитогорске мальчика 11 месяцев доставили в детскую городскую больницу № 3. Медики проводят осмотр в условиях реанимационного отделения. Состояние ребёнка оценивается врачами как тяжёлое: у него серьёзные обморожения, а также закрытая черепно-мозговая травма», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Telegram-канал Mash в свою очередь пишет, что мальчика зовут Ваня Фокин. Его мать тоже в больнице, она успела выбраться вместе со вторым ребёнком прямо во время обрушения подъезда.
Накануне утром в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Там проживали 120 человек. По уточнённым данным МЧС, погибшими официально числятся семь человек, пятеро находятся в больнице, судьба 35 неизвестна. В Челябинской области 2 января объявлен траур.
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Другое , Минздрав РФ , Магнитогорск
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