Спасатели в Магнитогорске рассказали о произошедшем чуде

Под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка.

По данным спасателей, младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан.

Пресс-служба губернатора Челябинской области подтвердила спасение девочки возрастом до года.

«Девочку обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС», — сообщили в пресс-центре.

Между тем в Минздраве сообщили, что найденный ребенок (мальчик) в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма

«Доставили в детскую городскую больницу №3. Медики проводят осмотр в условиях реанимационного отделения. Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова накануне днем заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами.

По последним данным, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.