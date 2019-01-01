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Спасатели в Магнитогорске рассказали о произошедшем чуде 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка.
«Это просто чудо… Наши пожарные нашли, его везут в местную больницу, надеемся, что все с ним будет хорошо», — рассказали РИА «Новости» в пресс-центре областного ГУ МЧС.
По данным спасателей, младенца спасло то, что он находился в кроватке и был тепло укутан.
Пресс-служба губернатора Челябинской области подтвердила спасение девочки возрастом до года.
«Девочку обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция, в которой были задействованы десятки специалистов МЧС», — сообщили в пресс-центре.
Между тем в Минздраве сообщили, что найденный ребенок (мальчик) в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения и закрытая черепно-мозговая травма
«Доставили в детскую городскую больницу №3. Медики проводят осмотр в условиях реанимационного отделения. Состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое», — отметили в ведомстве.
Напомним, накануне около 4.00 в Магнитогорске по адресу проспект Карла Маркса, дом 164 в одном из жилых домов произошел взрыв бытового газа. Произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В зоне обрушения проживали 120 человек. Глава Минздрава Вероника Скворцова накануне днем заявила об уменьшающихся шансах найти живых под завалами.
По последним данным, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Другое , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , МЧС , РИА Новости , Магнитогорск , Челябинская Область
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