Как изменится жизнь автомобилистов в Новом году

Автомобилисты получат возможность заплатить штраф со скидкой, если "письмо счастья" пришло с опозданием. Также в Новом году заработают новые правила регистрации автомобилей и появятся новые регистрационные знаки. Полисы ОСАГО изменятся в цене.

К тому же есть проекты, которые пока еще находятся на стадии обсуждения в Госдуме . А есть и те, которые до депутатов еще не дошли.

Штраф со скидкой

Уже 8 января вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым оплатить штраф со скидкой сможет водитель, пропустивший установленные сроки не по своей вине.