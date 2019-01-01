Как изменится жизнь автомобилистов в Новом году 

Автомобилисты получат возможность заплатить штраф со скидкой, если "письмо счастья" пришло с опозданием. Также в Новом году заработают новые правила регистрации автомобилей и появятся новые регистрационные знаки. Полисы ОСАГО изменятся в цене.
К тому же есть проекты, которые пока еще находятся на стадии обсуждения в Госдуме. А есть и те, которые до депутатов еще не дошли.
Штраф со скидкой
Уже 8 января вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым оплатить штраф со скидкой сможет водитель, пропустивший установленные сроки не по своей вине.