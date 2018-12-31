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Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске

Дмитрий Песков прилетел в Магнитогорск 

News.ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл в Магнитогорск, где ранее произошёл взрыв в жилом доме.
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Другое , Дмитрий Песков , Магнитогорск
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