Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения

Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы. Госбюджетом на 2019 год финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33 миллиарда гривен (1,1 миллиард долларов) по сравнению с прошлым годом и предусмотрено в сумме 212 миллиардов гривен (7,5 миллиарда долларов), что составляет 5,37% валового внутреннего продукта. В 2019 году на Украине намерены завершить ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия.

"Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас еще нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине. Я бы сказал, большинство из вооружения будет отечественного производства", — приводит слова Полторака пресс-служба его ведомства.

По его словам, такие планы предусмотрены принятым на СНБО государственным оборонным заказом.

"Хотел бы отметить, что государственный оборонный заказ, который мы приняли на совете нацбезопасности и обороны, является очень оптимистичным и дает нам все основания бороться за будущее с большой перспективой", — подчеркнул министр обороны.

Как подчеркнул Полторак, "у нас появляется новое мощное высокотехнологичное оружие, комплекс высокоточного оружия, которое позволит наносить поражения противнику и защищать свою страну".

Министр обороны Украины отметил, что приоритет при этом предоставляется отечественному производителю.