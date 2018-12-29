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Винокур отказался от празднования Нового года из-за смерти матери 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Винокур отказался от празднования Нового года после смерти матери, пишет StarHit.
Горячо любимая родительница юмориста Анна Юльевна скончалась в августе 2018 года в возрасте 96 лет. Она родилась в ночь с 31 декабря на 1 января, а потому в семье Винокуров всегда отмечали два праздника.
В этом году юморист решил посвятить эту дату памяти матери: собраться с семьей и друзьями и вспомнить самые интересные истории об Анне Юльевне.
«В этот раз мы решили отмечать торжество в загородном доме, где соберемся вместе с родственниками и друзьями, чтобы почтить мамину память. Лева Лещенко тоже приедет, мы постараемся вспомнить самые интересные истории, связанные с мамой. Так что будет не до Нового года», — рассказал юморист.
Он напомнил, что никогда не работает в новогоднюю ночь и не собирается изменять традициям.
Несмотря на то, что Винокур не будет отмечать Новый год, подарки для своих домочадцев он подготовил.
«Я купил подарки и дочери, и внуку. Для зятя приобрел хорошие часы. Для жены купил шарф, перчатки и красивые высокие сапоги. Она любит зимой гулять по лесу, так что теперь ей будет тепло», — рассказал артист.
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Другое , Владимир Винокур , StarHit
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