Украинцы сравнили заграждение в Крыму с проектом «Стена» Яценюка

Пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с украинским проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией

Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что люди указали на качество заграждения, призвав экс-премьера страны Арсения Яценюка обратить на это внимание, так как именно он активно продвигал проект «Стена».

В частности, многие отметили тот факт, что Украина при поддержке Запада оказалась не в состоянии реализовать в полной мере собственный проект, хотя Россия, находясь по санкциями, продолжает реализовывать свои.

Ранее в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной. Отмечается, что на заграждении размещены как скрытым, так и открытым способом несколько сотен датчиков различного типа действия.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил завершение строительства заграждения на границе с Украиной.

Летом сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал Яценюк.