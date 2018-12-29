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Украинцы сравнили заграждение в Крыму с проектом «Стена» Яценюка 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пользователи украинского сегмента сети сравнили заграждение на российско-украинской границе в Крыму с украинским проектом «Стена», который предполагал возведение фортификационных сооружений на границе с Россией.
Об этом сообщает ФАН.
Отмечается, что люди указали на качество заграждения, призвав экс-премьера страны Арсения Яценюка обратить на это внимание, так как именно он активно продвигал проект «Стена».
В частности, многие отметили тот факт, что Украина при поддержке Запада оказалась не в состоянии реализовать в полной мере собственный проект, хотя Россия, находясь по санкциями, продолжает реализовывать свои.
Ранее в Крыму возвели заграждение на границе с Украиной. Отмечается, что на заграждении размещены как скрытым, так и открытым способом несколько сотен датчиков различного типа действия.
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил завершение строительства заграждения на границе с Украиной.
Летом сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Стена», который продвигал Яценюк.
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Комментарии
Другое , Украина , Арсений Яценюк , Республика Крым
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