Украина под опекой Вселенского разума. Что нашаманили стране астрологи в 2019 году

Предновогодняя пора — золотое время для многочисленных нумерологов, астрологов и прочих медиумов. Украина не является исключением из этого правила. Жителям страны рассказали, кого планеты и звезды пророчат в президенты, когда закончится война в Донбассе и когда им стоит начинать скупать валюту

Не нужно быть Вангой или Нострадамусом, чтобы предсказать возможную смену власти на Украине в 2019 году. Согласно большинству социсследований, действующий президент Петр Порошенко может не выйти даже во второй тур на выборах главы государства. Не противоречит земным опросам и мнение космоса.

Разумный и рассудительный человек в возрасте за 40

Доморощенный украинский биоэнергетик и нумеролог Людмила Жукова пророчит, что высший государственный пост в стране займет разменявший пятый десяток спокойный и рассудительный человек, который встанет за штурвал и развернет корабль государства в новом направлении, чтобы при поддержке Вселенского разума привести его сквозь бури и шторм к светлому будущему.

«Я осторожно отношусь к прогнозам, поскольку все, что я говорю, сбывается», — огорошила она журналистов на пресс-конференции в агентстве Голос.UA.

Ее коллега по предсказыванию будущего, известный астролог Павел Глоба , напротив, считает, что Украину ждут непростые времена.

По его словам, в марте 2019 года к власти придет человек, рожденный под знаком Скорпиона, который вольно или невольно положит начало развалу страны, в результате чего через 5-10 лет государство лишится значительной части своих территорий. В числе его остальных прогнозов по Украине — экономический кризис, протесты и досрочные выборы.

Отметим, что звезды и планеты частенько обманывают Глобу, который предрекал накануне прошлых выборов победу Юлии Тимошенко и скорый закат Европы. Однако это не мешает ему и в этот раз пугать европейцев новым мировым порядком под руководством России и даже развалом Североатлантического альянса

Ярким и харизматичным видит нового президента Украины одесский астролог Влад Росс, который также обозначает возрастные рамки будущего лидера. По его данным, ему будет от 30 до 50 лет, притом что на этот пост можно претендовать начиная с 35 лет, но звезды могут об этом и не знать.

Он добавил, что самыми критичными периодами для Украины будут 6 и 21 января и эти же числа в июле 2019-го. Тем не менее никаких массовых протестов, подобных Майдану пять лет назад, в наступающем году по мнению предсказателя на Украине не ожидается.

Однако следующий прогноз Росса должен немало озадачить украинцев. Астролог советует им осенью будущего года быстрее скупать валюту, ибо вскоре после этого страну, да и чего мелочиться, весь мир накроет глобальный экономический кризис.

Ему возражает американский пастор и медиум Даррел Скотт, который разглядел в новом году материальное процветание жителей Украины.

Он не постеснялся добавить, что совсем скоро украинское государство превратится в «землю обетованную». Репутацию страны изменит Бог, громогласно заключил Скотт.

Коммунизм от мольфаров и Советский Союз-2 от «Спящего пророка»

Скорейшего освобождения Украины от гнета олигархии ожидают карпатские мольфары*, считающие себя одной из самых мощных и безошибочных каст предсказателей.

Обозначенный ими ранее пятилетний кризис должен завершиться в следующем году, и страна, наконец, вступит в «золотой период». По их утверждению, это будет что-то похожее на идеалы социалистов-утопистов и марксистов, где «все будут равны».

Многие предсказатели не обходят тему международных и внутренних конфликтов на Украине. Прогнозы диаметрально противоположные, несмотря на то что звезды и планеты у всех одинаковые.

По мнению парапсихолога Сергея Шевцова-Ланга, война в Донбассе в 2019 году окончательно завершится, не позже и не раньше — из-за того, что «планеты сойдутся так, как надо».

Некий шаман Тува (не путать с традиционными шаманами российской республики Тыва) пророчит перемещение «горячей» фазы противостояния из Донбасса в Крым, а экстрасенс Джулия Ванг , наоборот, уверена в начале нового витка вооруженного противостояния против ДНР и ЛНР на их территории.

Не радует украинских «патриотов» и казахстанская провидица Вера Лион, которой звёзды нашептали скорый расцвет Новороссии как обособленного государства, с которым Украине придется «поделиться» своими территориями.

Еще более зловеще для местных националистов звучат предсказания американского мистика и медиума середины прошлого века Эдгара Кейси по прозвищу «Спящий пророк». Давным-давно в состоянии особого транса он напророчил на 2019 год восстановление в новом формате Советского Союза.

Поцелуи, волны перемен и зловещие облака

Совсем уж экзотическими выглядят предсказания проповедницы и предсказательницы из США Синди Джейкобс. В наступающем году, уверена она, Бог поцелует Украину, и это не шутка.

«Бог прикоснется поцелуем к Украине. Там будет великий урожай пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции. И это станет знамением, что Украина вновь будет житницей», — пророчит Джейкобс.

По ее мнению, народы России и Украины объединятся благодаря некой волне, поднявшейся с Черного моря. Это будет величайшее пророческое объединение, полагает женщина.

Ее соотечественница, «профессиональная» предсказательница Сэнди Беркет утверждает, что над Украиной витают два облака, одно из которых поднимается с Северо-Востока и является злым.

Это облако по-прежнему существует, однако в прошлом украинский народ сделал многое для того, чтобы сдержать его разрушительную силу.

Второе облако — это облако «огня пробуждения», оно овладеет умами и душами членов правительства Украины и поведет их за Богом.

Далее предсказательница впала в окончательный экстаз и выразила уверенность, что вся страна после этого сольется в крике пробуждения, победы и чудес.

Как видим, ассортимент прогнозов в эпоху мракобесия чрезвычайно широк и разнообразен. Доверять им или нет, каждый для себя решает самостоятельно. Но хочется верить, что судьбу государства по-прежнему пока еще вершат люди, а не расположение светил на небосклоне.

Каким будет 2019 год для Украины — достовернее любых предсказателей в любом случае покажет лишь время.

* Мольфа́р: в культуре гуцулов — человек, который обладает сверхъестественными способностями, знахарь, носитель древних знаний и культуры.