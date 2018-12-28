В США скончалась «мать» телескопа Hubble

США скончалась Нэнси Грейс Роман, легендарный специалист NASA , которую называют матерью космического телескопа Hubble — самой крупной обсерватории на орбите Земли.

Нэнси Роман умерла в Рождество, после продолжительной болезни в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двоюродную сестру ученого.

Роман родилась 16 мая 1925 года в Нэшвилле, штат Теннесси, и была единственным ребенком в семье. Ее отец имел ученую степень в области физики и математики, а его профессия в области геофизики заставляла семью не раз переезжать с места на место. Однако интерес к астрономии, по воспоминаниям самой Роман, в ней пробудила именно мать. Однажды ночью, когда семья жила в Мичигане, она отвела дочь на улицу и показала созвездия и северное сияние.

этой науке она решила посвятить себя еще в ранние школьные годы.

«Я не помню точно, в каком возрасте это было, но я помню, что это было осознанное решение с моей стороны», — вспоминала Роман в одном из своих интервью. Несмотря на то что родители были не против, девушка не получала от них никакой помощи, кроме моральной поддержки.

«Мне было сказано с самого начала, что женщина не может быть астрономом», — говорила она. Поэтому, когда в школе девушка попросила разрешить ей выбрать второй курс алгебры вместо года изучения латыни, преподавательница ответила ей с усмешкой: «Какая леди выберет математику вместо латыни?».

Окончив колледж, Роман поступила в Университет Чикаго, где поначалу не нашла общего языка со своим научным руководителем.

«Был период времени в течение шести месяцев, когда он вообще не разговаривал со мной, даже когда я говорила ему «привет» в коридоре. Он не хотел иметь со мной никаких дел», — рассказывала Роман. По иронии судьбы, когда Роман защитила степень и выпускалась из университета в 1949 году, тот же профессор не хотел отпускать ее.

Девушка отправилась работать в Научно-исследовательскую лабораторию военно-морского флота, продолжив изучать радиоастрономию. В 1958 году в США было создано NASA вместо Национального консультативного комитета по воздухоплаванию. Один из бывших коллег, работавший в NASA, спросил, не знает ли она, кто мог бы возглавить новое направление в агентстве — по космической астрономии.

«Мысль о том, чтобы начать все с чистого листа и возглавить программу, которая, как я думала, повлияет на астрономию в ближайшие полвека, стала вызовом, от которого я не могла отказаться», — говорила Роман. Так она стала первой в истории руководителем направления астрономии в штаб-квартире NASA

и первой женщиной, получившей руководящую роль в агентстве.

Несмотря на работу в традиционно мужской области, Роман не испытывала больших проблем по работе.

«Я была принята очень охотно как ученый, — вспоминала она. — Мужчины были весьма отзывчивы, и я чувствовала, что они без проблем расценивают меня как члена команды».

За время работы в NASA Роман была вовлечена в осуществление множества научных проектов. Одним из них было создание космического телескопа, который мог бы работать на орбите, избегая тем самым влияния атмосферы Земли.

Идею эту впервые выдвинул астроном Лайман Спитцер еще в 1946 году, однако ее в течение долгих лет отвергали, ссылаясь на дороговизну и технические сложности. Начав думать об этой затее, в 1960 году Роман собрала астрономов со всей страны и посадила их вместе с инженерами NASA, чтобы обсудить необходимые требования.

Таких встреч проводилось несколько, и по мере реализации других программ NASA, таких как Gemini, Apollo и Mariner, Роман стала в NASA продвигать идею космического телескопа, который в итоге получил имя Эдвина Хаббла и был запущен в апреле 1990 года.

Работая на орбите уже 28 лет, телескоп и по сей день продолжает оставаться важным источником астрономических данных. «Она сделала возможным запуск первых телескопов в космос для изучения того, что нам нужно, — считает историк науки Боб Циммерман. — Ее упертый характер позволил построить телескоп».

Уйдя из NASA в 1979 году, Роман продолжила работать подрядчиком в Космическом центре имени Годдарда и заниматься космическими проектами. Уволившись, Роман стала поддерживать женщин в их стремлении работать в NASA. «Я счастлива, что женщины могут получать высокие должности в наше время, — говорила она. — Они не такие растерянные, какой была я».