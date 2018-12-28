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Единственного в мире орангутана-альбиноса вернули в дикую природу 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Фонд спасения орангутанов Борнео обнаружил Альбу весной 2017 года поблизости от деревни Танггиранг, располагающейся в провинции Центральный Калимантан, Индонезия. Самка орангутана была в довольно тяжелом состоянии — и сотрудники Фонда взяли ее на реабилитацию. В целом Альба провела под контролем специалистов больше 20 месяцев.
Альба — это единственный известный орангутан, имеющий альбинизм: среди его характерных признаков — белый окрас, голубые радужки глаз и красные зрачки. Специалисты Фонда отмечают, что альбинизм может снижать шансы на выживание особи в дикой природе: к примеру, необычный окрас может мешать ее социализации.
По завершении реабилитации, как сообщается на сайте Фонда, Альбу выпустили в дикую природу. При этом, однако, на протяжении следующих шести месяцев сотрудники организации будут наблюдать за животным, отслеживая, насколько успешно происходит возвращение орангутана в прежние условия.
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Другое , Индонезия
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