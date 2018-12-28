СМИ узнали о наркотиках на первой свадьбе Меган Маркл

В сеть попала переписка жены английского принца Гарри Меган Маркл, в которых она рассказывает, что гостям на первой свадьбе раздавали марихуану, сообщает The Sun.

Речь идёт о церемонии бракосочетания американской актрисы с продюсером Тревором Энгельсоном, которая состоялась в 2011 году на Ямайке. Тогда в этой стране каннабис был вне закона, поэтому молодожёнам пришлось доставать марихуану через сотрудника отеля. Запрещенные вещества для гостей были завёрнуты в праздничную упаковку.

В переписке содержится также реакция одной из подруг Маркл, которая посоветовала актрисе купить специальную сумку для марихуаны. На что женщина ответила, что уже заказала одну.

Ранее стало известно, что королевская семья была шокирована, узнав о стоимости гардероба Меган Маркл. Эксперты подсчитали, что только за прошедший год на одежду и обувь потратила более 1 миллиона фунтов. Например, только для двухдневного тура в Ирландию супруга принца Гарри накупила аксессуаров на 25 тысяч фунтов. Маркл предпочитает вещи только от известных брендов: Prada, Dior, Oscar de la Renta. В то время, как отмечают СМИ, другая королевская невестка Кейт Мидлтон одевается скромно и может себе позволить выйти на улицу в вещах из масс-маркета.