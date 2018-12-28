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Рита Дакота попала в ДТП 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Популярная певица Рита Дакота попала в дорожно-транспортное происшествие. К счастью, сама авария оказалась незначительной, потому и звезда практически не пострадала.
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Дакота выпустила «автобиографичный» клип о нелегком детствеПевица опубликовала свой новый ролик на композицию «Цунами». Новая работа звезды вызвала живой отклик в сердцах ее поклонников. О произошедшем инциденте певица рассказала на странице Ксении Бородиной в Instagram, в комментарии к гневному посту, посвященному работе московских таксистов. По словам известной ведущей, очень часто они в погоне за клиентами и второпях серьезно нарушают правила дорожного движения, создают аварийные ситуации и, конечно, подпадают в ДТП.
Однако, больше всего звезду возмущает тот факт, что при этом водителей такси, похоже, совершенно не заботит безопасность пассажиров, которые часто едут с маленькими детьми.
В комментарии Рита Дакота поделилась и своим печальным опытом езды на такси. Как рассказала певица, в аварию она попала из-за невнимательности водителя, но в результате удалось отделаться «малой кровью» — артистка только слегка ушибла руку.
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Комментарии
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