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В ДНР заявили о 20 обстрелах силовиков за сутки 

РИА Новости 21 минуту назад
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 17 нарушениях перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) составило 20 раз", — сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики выпустили по территории ДНР девять мин калибрами 120 и 82 миллиметра, при обстрелах также использовалось стрелковое оружие, бронетехника и гранатометы различного типа.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Другое , РИА Новости , Донецк
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