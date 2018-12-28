Ученый ИМБП РАН: Россия пока не планирует проводить годовые полеты на МКС

МОСКВА , 28 декабря. / ТАСС /. Россия пока не планирует повторять годовые полеты на Международную космическую станцию (МКС), сообщил в интервью ТАСС главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор медицинских наук Евгений Ильин

По его словам, NASA планирует провести еще несколько годовых экспедиций на МКС.

"Мы же пока годовые экспедиции не планируем, в том числе и потому, что у нас было много таких экспедиций на станции "Мир", — сказал ученый.

Он также отметил, что велика вероятность того, что работа орбитальной станции будет продлена до 2028-2029 года.

На МКС также будут проведены исследования применительно к полетам человека на Луну и в дальний космос.