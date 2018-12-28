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Украину записали в лидеры мировых должников 

Lenta.ru + ещё 2 7 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил на своей странице в Facebook, что страна стала одним из крупнейших должников в мире.
Как рассказал Наливайченко, нынешние украинские власти одолжили только у Международного валютного фонда (МВФ) 14 миллиардов долларов. По его словам, именно из-за больших долгов в стране подняли цены и коммунальные тарифы, а также начали убыточную приватизацию украинских электростанций и продажу земли.
«А нам и нашим детям оставляют ярмо многомиллиардных долгов. Гнать надо таких «профессионалов» и псевдореформаторов!», — заключил он.
19 декабря стало известно, что МВФ одобрил Украине кредит в размере 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Для получения кредита украинскому правительству пришлось выполнить ряд условий. В частности, создать антикоррупционный суд, поднять тарифы на газ для населения до уровня рыночных и принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого — на уровне 2,3 процента от ВВП.
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Комментарии
Другое , В мире , Конфликты , Украина , Валентин Наливайченко , Международный валютный фонд , СБУ , Правительство Украины
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