В Раде обвинили Россию в срыве планов по обмену заключёнными

«Вина за сорванное нынешнее освобождение — полностью на России», — написала Геращенко.

По её словам, российская сторона не дала «официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году».

«Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу», — заявила она.

В начале декабря представитель украинских властей в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук сказал, что Киев предлагает Москве обменять 42 украинских заключённых на 89 находящихся под стражей на Украине россиян.

Ранее Кремле заявили, что Россия заинтересована в возвращении своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, на родину как можно скорее, однако обмен пока невозможен, поскольку у Москвы и Киева разные подходы к вопросу обмена задержанными.