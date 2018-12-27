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В Раде обвинили Россию в срыве планов по обмену заключёнными 

RT на русском 1 час назад
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Россия виновна в срыве плана по обмену заключёнными. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Вина за сорванное нынешнее освобождение — полностью на России», — написала Геращенко.
По её словам, российская сторона не дала «официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году».
«Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу», — заявила она.
В начале декабря представитель украинских властей в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук сказал, что Киев предлагает Москве обменять 42 украинских заключённых на 89 находящихся под стражей на Украине россиян.
Ранее Кремле заявили, что Россия заинтересована в возвращении своих граждан, содержащихся в украинских тюрьмах, на родину как можно скорее, однако обмен пока невозможен, поскольку у Москвы и Киева разные подходы к вопросу обмена задержанными.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Другое , В мире , Конфликты , Украина , Ирина Геращенко , Верховная Рада
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