В Таиланде на экс-депутата Госдумы напал россиянин с ножом 

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы шестого созыва, дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады в Афинах Дмитрий Носов рассказал о нападении соотечественника в Таиланде.
Инцидент произошел во время открытой тренировки на Пхукете. К спортсмену подошел мужчина, который за несколько дней до этого уже фотографировался с ним и даже выкладывал снимки в соцсети.
На этот раз он был недоволен тем, что Носов разминается рядом с якобы его девушкой. По словам депутата, мужчина был разъярен, дерзил и в итоге Носов предложил ему выяснить отношения на ринге. После длительной паузы тот согласился.
Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошёл извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провёл болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где были женщины и дети! И начал кричать, что меня убьёт.
В результате нападавшего скрутили и передали сотрудникам правоохранительных органов. Депутат решил изучить страницу мужчины в соцсети и пришел к выводу, что это «бандит, занимающийся выколачиванием долгов».