В Таиланде на экс-депутата Госдумы напал россиянин с ножом

Инцидент произошел во время открытой тренировки на Пхукете. К спортсмену подошел мужчина, который за несколько дней до этого уже фотографировался с ним и даже выкладывал снимки в соцсети.

На этот раз он был недоволен тем, что Носов разминается рядом с якобы его девушкой. По словам депутата, мужчина был разъярен, дерзил и в итоге Носов предложил ему выяснить отношения на ринге. После длительной паузы тот согласился.

Первый раз я его придушил, чтобы успокоился. Отпустили. Он подошёл извиниться, но попытался ударить меня. Я сделал контрприем, провёл болевой на руку. Он сдался. Отпустили с миром. Мы продолжили тренировку. Но буквально через три минуты он ворвался с ножом в помещение, где были женщины и дети! И начал кричать, что меня убьёт.