Обвиненная в аферах с концертами Хворостовского россиянка избежала тюрьмы

Суд вынес приговор бывшему директору красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой по делам о мошенничестве. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает «Интерфакс»

Кулакову приговорили к 4,5 годам условного заключения.

По данным Следственного комитета России (СКР), совместно с коллегами женщина открыла подставную фирму, при помощи которой заключала договоры с филармонией на проведение концертов Дмитрия Хворостовского и петербургского оркестра, однако свою часть сделки так и не выполнила.

Изначально предполагалось, что таким образом женщина похитила около 10 миллионов рублей, но в окончательном обвинении была озвучена сумма в 700 тысяч рублей. Кулакова признала вину и в полной мере и возместила причиненный ущерб.

Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.

Хворостовский скончался на 56 году жизни в ноябре 2017 года в Лондоне. Певец продолжительное время боролся с опухолью мозга. Прах артиста, согласно его завещанию, разделили на две части: одну из них захоронили в Красноярске, где он родился, а другую — в Москве.