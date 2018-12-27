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Два человека прыгнули под поезд в метро Москвы 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: ТАСС
Два человека прыгнули под поезд в метро, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на работников подземки.
Инцидент произошел сегодня утром на станции «Калужская» Калужско-Рижской линии метрополитена. О причинах поступка мужчины и женщины и его последствиях радиостанция не сообщает.
Примерно в 8.30 утра в официальном твиттере московского метро появилось сообщение об увеличении интервалов движения поездов на Калужско-Рижской линии из-за «инцидента с пассажиром».
12 минут спустя инцидент был исчерпан, а движение введено в график.
Утром 11 декабря было приостановлено движение на двух линиях столичной подземки — Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской, — в результате чего в метро возникла давка.
Позже в пресс-службе метрополитена объяснили, что сбой на Замоскворецкой линии произошел по техническим причинам, а на Таганско-Краснопресненской — из-за действий пассажиров, мешавших дверям закрыться.
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Другое , Новости Москвы , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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