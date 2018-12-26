Автор хита «Плот» уверен, что на «Евровидение» должен ехать Петросян

Композитор и певец Юрий Лоза , известный своей песней «Плот» и авторитетными высказываниями на любую тему, предложил отправить на «Евровидение-2019» юмориста Евгения Петросяна

«Петросяна можно послать — здорово, весело будет. Он еще смешнее, еще прикольнее, костюм ему интересный придумать», — цитирует композитора «Пятый канал».

При этом идея отправить на конкурс Ольгу Бузову Лозе не нравится, он пояснил это тем, что на «Евровидении» надо петь, а «она этого никогда не делала».

На днях стали известны последние результаты букмекерских прогнозов о том, кто вероятнее всего станет представителем от России на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле . Одними из самых высоких показателей могут похвастаться музыканты Ольга Бузова и Сергей Шнуров

«Букмекеры оценивают вероятность того, что Бузова представит страну на «Евровидении-2019», с коэффициентом 7,0. За столько же можно сделать ставку на группировку «Ленинград», которую предлагали отправить на конкурс еще в 2018 году», — цитирует эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Николая Соловьева Комсомольская правда ». — Шансы Ольги Бузовой отправиться на «Евровидение 2019» в роли представителя России довольно неплохие: вероятность составляет примерно 14%».

Однако еще большая вероятность выступления на музыкальном конкурсе у исполнительниц Манижи и Юлианны Карауловой , их шансы оцениваются букмекерами в 20%.

Ранее Бузову поддержал король российской эстрады Филипп Киркоров . По его мнению, Ольга обладает всем необходимыми для победы на главном музыкальном состязании Европы.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — заявил Киркоров в интервью «СтарХиту»

Как известно, Бузова заявила о своем желании принять участие в «Евровидении-2019» еще на фоне провального выступления Юлии Самойловой . По мнению Бузовой, она «была слабой участницей без опыта и уверенности», и представься ей самой возможность защитить честь страны на международной арене, она бы не посрамила.

Известный своим негативным отношением к «рептилоидам из „Дома-2“ в любых своих реинкарнациях» депутат Госдумы Виталий Милонов удивил общественность мнением, что эпатажная звезда Бузова в сравнении с израильтянкой Барзилай является лучшей кандидаткой.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная. Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса», — приводит слова Милонова «Пятый канал».

Стоит отметить, что лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в претенденты на участие в «Евровидении» выдвинули его поклонники, написав в комментариях инстаграма, что он мог бы принести стране победу.

Напомним, что в этом году на главном песенном конкурсе Европы Россию представляла Юлия Самойлова, которая могла была выступить на «Евровидении» еще в 2017-м в Киеве, но тогда произошел скандал, в результате которого Россия пропустила конкурс — прикованную к инвалидной коляске певицу не пустили на Украину из-за того, что она посещала Крым уже после референдума на полуострове.

Последние годы для России на музыкальном конкурсе не были успешными. Если в 2017 году разразился скандал с Юлией Самойловой, и России пришлось пропустить конкурс, то на следующий год состоялось долгожданное выступление Юлии в Португалии, однако российских поклонников «Евровидения» ждало разочарование: Самойлова стала первой отечественной участницей в истории нового формата, которая не сумела пройти в финал конкурса.