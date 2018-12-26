Выборы президента Украины пройдут в «полувоенном положении», заявил эксперт 

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2019 года, будут проходить в "полувоенном положении", так как юридически военное положение прекратило действие, но внешние угрозы остаются, заявил РИА Новости в среду украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.
В среду завершилось действие военного положения на Украине, Порошенко решил его не продлевать. Военное положение вводили на 30 дней в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе. Режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.
"Военное положение закончилось как юридическая реальность, но как политическая и стратегическая реальность оно будет продолжаться, потому что это реальность, в которой мы живем. Угрозу внешнюю никто не снимал. Более того, угроз внешних будет больше, учитывая выборы, ситуацию в Донбассе, в акватории Азовского и Черного морей, Керченском проливе. Фактически в полувоенном положении будут проходить у нас президентские выборы. Президенту (Порошенко — ред.) это в какой-то степени на руку", — сказал Карасёв.
При этом он отметил, что введение военного положения на Украине было репетицией, во время которой власти проверили, как оно работает, а также оценили мобилизационные возможности страны.
Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.
Как показал социологический опрос, обнародованный на сайте группы "Рейтинг", почти 60% граждан Украины не поддерживают решение о введения военного положения и уверены, что украинский президент Петр Порошенко просто пытается отсрочить выборы.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Порошенко ввел военное положение, чтобы укрепить свое "несерьезное" положение перед выборами.
Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, Порошенко проиграл бы всем кандидатам, которые уже заявили о намерении баллотироваться в президенты, если бы второй тур выборов проводился сейчас.