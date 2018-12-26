Выборы президента Украины пройдут в «полувоенном положении», заявил эксперт

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости . Выборы президента Украины , запланированные на 31 марта 2019 года, будут проходить в "полувоенном положении", так как юридически военное положение прекратило действие, но внешние угрозы остаются, заявил РИА Новости в среду украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв

В среду завершилось действие военного положения на Украине, Порошенко решил его не продлевать. Военное положение вводили на 30 дней в 10 областях страны после инцидента в Керченском проливе. Режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

"Военное положение закончилось как юридическая реальность, но как политическая и стратегическая реальность оно будет продолжаться, потому что это реальность, в которой мы живем. Угрозу внешнюю никто не снимал. Более того, угроз внешних будет больше, учитывая выборы, ситуацию в Донбассе, в акватории Азовского и Черного морей, Керченском проливе. Фактически в полувоенном положении будут проходить у нас президентские выборы. Президенту ( Порошенко — ред.) это в какой-то степени на руку", — сказал Карасёв.

При этом он отметил, что введение военного положения на Украине было репетицией, во время которой власти проверили, как оно работает, а также оценили мобилизационные возможности страны.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова. Документ вступил в силу 29 ноября.

Как показал социологический опрос, обнародованный на сайте группы "Рейтинг", почти 60% граждан Украины не поддерживают решение о введения военного положения и уверены, что украинский президент Петр Порошенко просто пытается отсрочить выборы.

Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, Порошенко проиграл бы всем кандидатам, которые уже заявили о намерении баллотироваться в президенты, если бы второй тур выборов проводился сейчас.