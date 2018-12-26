На Украине объявили «третью волну» оккупации со стороны России

Решение о введении на территории Украины военного положения было обусловлено якобы «высокой концентрацией российских войск на границе между странами», заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко в интервью немецкому изданию Bild.

Кроме того, генпрокурор объяснил запрет россиянам в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на Украину тем, что они якобы финансово и политически поддерживают необъявленную войну против украинской стороны.

«Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ», — сказал Луценко.

Заявление Луценко прозвучало накануне срока истечения действия военного положения, введенного президентом страны Петром Порошенко в ответ на инцидент в Керченском проливе, когда корабли ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации

26 декабря у президента Порошенко будет последний шанс продлить его. Если этого не произойдет, военное положение автоматически перестанет действовать.

Решение о введении военного положения было принято 26 ноября. Однако формат, в котором оно должно было действовать, стал причиной горячих споров украинских политиков.

Изначально Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагал ввести его сроком на 60 дней на территории всей Украины. В Верховной раде тогда заподозрили, что таким образом Порошенко пытается использовать военное положение для отмены президентских выборов, запланированных на конец марта 2019 года, и отказались одобрять его.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Порошенко «отправил на убой» моряков ВСУ в Керченский пролив, чтобы поднять свои рейтинги перед выборами президента в стране.

«Удалась она [провокация] или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича [Порошенко] вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12%.

У Юлии Владимировны [Тимошенко], по-моему, 20% и больше, уже 20 с лишним процентов, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко и Порошенко, у них в районе 12%. В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

При этом все больше видных деятелей Украины выражают сомнения в том, что Киев по-прежнему пользуется поддержкой Запада. Экс-министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук заявил, что Украина постепенно утрачивает поддержку со стороны западных стран. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Когда Кузьмука спросили, что он думает об отношениях Украины и западных стран, генерал подчеркнул, что «откровенную» оценку дать «непросто».

«Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаем им трудности. Мы это ощущаем», — резюмировал Кузьмук.

Он также отметил, что западные страны демонстрируют «усталость» от проблем Украины. При этом, добавил Кузьмук, потеря политической поддержки Запада является для украинских властей «самым страшным» сценарием.

Москва, в свою очередь, по-своему реагирует на агрессивные действия Киева: правительство страны обнародовало расширенный список санкций в отношении Украины. Он был опубликован на сайте кабмина.

В него вошли госкомпании «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэксперт», а также «Первая логистическая компания» и страховая группа «ТАС».