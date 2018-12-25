«Американцы долго прощаются — и не уходят». Политолог о войсках США в Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* сообщила, что продолжает операцию против террористов в Сирии. Это заявление сделано уже после заявления президента США Дональда Трампа о победе над ИГ*.

По информации пресс-службы коалиции, с 16 по 22 декабря силы союзников наносили авиаудары по объектам ИГ* в долине среднего течения Евфрата.

"Атаки уничтожили объекты материально-технического снабжения и плацдармы ИГ*; в конечном счете, они серьезно ухудшили возможности ИГ* маневрировать и контролировать свои боевые подразделения, а также устранили с поля боя несколько сотен боевиков ИГ*. Удары коалиции также были направлены по нескольким финансовым центрам ИГ* в Сусахе и Аш-Шафахе, что нанесло значительный удар по способности ИГ* финансировать террористическую деятельность", — говорится в пресс-релизе коалиции.

Трамп 19 декабря заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Reuters со ссылкой на источники передало, что вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление о выводе войск не обязательно означает реальное прекращение американского присутствия в Сирии.

"Американцы всегда очень долго прощаются, но все никак не уходят. Например, первые объявления о выводе войск США из Афганистана делал еще (предыдущий президент США Барак) Обама, и вот их войска оттуда все еще "уходят". Далее — частные военные компании (ЧВК) в свое время для того и были созданы, чтобы формально дистанцировать их деятельность от государства. То есть можно действительно вывести войска США, но вместо них оставить ЧВК, советников, чтобы уже те продолжили защиту американских интересов в Сирии так, как они это понимают", — сказал Михаил Синельников-Оришак.

Он также обратил внимание на то, что Белый дом до сих пор не обнародовал точного графика вывода войск из Сирии.

"У меня практически нет сомнений в том, что даже если армия США официально уйдет из Сирии, американцы там останутся в той или иной форме. Но и то, что с помпой в своей манере анонсировал Трамп — я бы погодил это принимать за чистую монету: ну хорошо, вы выводите войска, а в какие сроки, как это будет происходить? Не исключено, что этот вывод войск будет очень долгим — выводить будут "в час по чайной ложке", но и после этого американское присутствие в том или ином виде сохранится", — заключил Михаил Синельников-Оришак.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии они действуют без разрешения официальных властей страны.

*Запрещенная в России террористическая организация