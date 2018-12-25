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Расправа над чеченцами-геями, аномалия в РФ и другие события дня
Расправа над чеченцами-геями, аномалия в РФ и другие события дня

Венесуэла считает заявление США по ситуации с судами Exxon Mobil наглым 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
МЕХИКО, 25 дек — РИА Новости. Венесуэла считает наглым заявление США по ситуации с судами Exxon Mobil, говорится в заявлении МИД страны.
Ранее США призвали Венесуэлу уважать международное право и суверенитет соседних стран на фоне сообщений о перехвате венесуэльским военным кораблем норвежского судна, которое ведет работы у побережья Гайаны по контракту с Exxon Mobil.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла категорически отвергает наглое и направленное на вмешательство заявление госдепа США относительно суверенных действий 23 декабря со стороны боливарианских ВМС по строгой защите принадлежащих Венесуэле и не оспариваемых вод", — говорится в коммюнике, размещенном в микроблоге МИД в Twitter.
По мнению МИД, незаконно зафрахтованные Гайаной суда находились в районе дельты реки Ориноко, а значит, не могли находиться в момент задержания в эксклюзивной экономической зоне Гайаны.
"Мы настоятельно призываем американские власти не вмешиваться в дела суверенных государств и заняться своими внутренними проблемами", — отмечает венесуэльский МИД.
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Другое , МИД , Exxon Mobil , Госдеп США , РИА Новости , Венесуэла , Гайана , Мехико , США
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