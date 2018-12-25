В правительстве раскрыли подробности о новых санкциях против Украины

Список украинских физических и юридических лиц, которых коснутся российские санкции, расширен более чем на 200 позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.