В правительстве раскрыли подробности о новых санкциях против Украины 

Список украинских физических и юридических лиц, которых коснутся российские санкции, расширен более чем на 200 позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. Он подчеркнул, что расширение санкционного списка необходимо, чтобы защитить интересы «российского государства, компаний и граждан России».