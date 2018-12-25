Мэр Клинцов оплатит поездку детей чиновников из своего кармана

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шестаков пообещал губернатору региона компенсировать расходы на поездку детей местных чиновников в Турцию сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Заявление мэр Клинцов сделал на оперативном совещании у губернатора Александра Богомаза . Шестаков также уточнил, что в поездке в турецкий город Демре принимал участие за собственные средства.

Губернатор Брянской области ранее назвал действия Шестакова некорректными, поскольку в составе делегации была его дочь.

«Потому что сегодня многие чиновники воспринимают должности, как привилегию, а на самом деле, должность каждого чиновника — это не привилегия, а трудная работа», — заявил Богомаз.

Руководитель региона также отметил, что в отношении сотрудников администрации города Клинцы назначена служебная проверка. В дальнейшем, по словам губернатора, «по ним будут приняты меры».