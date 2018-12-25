Мэр Клинцов оплатит поездку детей чиновников из своего кармана 

Глава города Клинцы Брянской области Олег Шестаков пообещал губернатору региона компенсировать расходы на поездку детей местных чиновников в Турцию, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Заявление мэр Клинцов сделал на оперативном совещании у губернатора Александра Богомаза. Шестаков также уточнил, что в поездке в турецкий город Демре принимал участие за собственные средства.
Губернатор Брянской области ранее назвал действия Шестакова некорректными, поскольку в составе делегации была его дочь.
«Потому что сегодня многие чиновники воспринимают должности, как привилегию, а на самом деле, должность каждого чиновника — это не привилегия, а трудная работа», — заявил Богомаз.
Руководитель региона также отметил, что в отношении сотрудников администрации города Клинцы назначена служебная проверка. В дальнейшем, по словам губернатора, «по ним будут приняты меры».
22 декабря стало известно, что весной 2018 года в поездку в Турцию, организованную благотворительным фондом имени дипломата Андрея Карлова, из 50 детей две трети оказались детьми сотрудников местной администрации, пишет «Московский комсомолец». Мероприятие было приурочено к присвоению одной из улиц в городе Демре имени российского посла, уроженца Клинцов.