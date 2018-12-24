Москвичка лишилась девственности на аттракционе в Химках 

Девушка, посетившая аттракцион «Дом перевертыш» в подмосковных Химках, обратилась в Тверской суд столицы с заявлением. Она требует взыскать с организатора объекта развлечений компенсацию в размере 100 тысяч рублей за потерю девственности.
"Считаю действия организаторов аттракциона «Дом перевертыш» незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с полученной травмой мне причинены нравственные страдания и вред моему физическому и душевному здоровью", — говорится в тексте искового заявления, копия которого имеется в распоряжении РАПСИ.
Операционный директор корпорации Big Funny Диана Костина сочла этот инцидент «очередным эпизодом потребительского экстремизма».