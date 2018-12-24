Раскрыты подробности госпитализации Сергея Юрского

Народный артист России Сергей Юрский попал в больницу из-за высокой температуры. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 24 декабря.

Отмечается, что состояние актера стабильное. Юрский был госпитализирован вечером воскресенья.

Ранее сообщалось, что артист попал в инфекционное отделение с воспалением.