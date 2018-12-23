Moscow Comic Convention 2018 — казнить нельзя помиловать

Как известно, в эти выходные в Москве проходит фестиваль Moscow Comic Convention 2018. И, по словам посетителей и пользователей «ВКонтакте», мероприятие организовано из рук вон плохо.

Так, пользователь SHUUFUU сообщил на своей странице в социальной сети, что охрана никак не проверяла входивших людей, а на входах отсутствовали металлоискатели, так что попасть внутрь мог любой желающий. В результате там оказалась неизвестная женщина, которая оказалась мошенницей.

Она «покупала» мелкие дешёвые товары и давала на размен тысячу или пять тысяч рублей, после чего хватала сдачу и быстро уходила. Из-за этого художники потеряли деньги. При этом обращение к охране ничего не дало — полицию никто не вызывал, а администрация и организаторы старались не попадаться на глаза посетителям.

На фестиваль пробралась неизвестная женщина, которая мошенническим путем украла более 5 тысяч рублей у художников. Она «покупала» мелкие дешевые товары и давала на размен тысячу или 5 тысяч рублей, после чего резко забирала сдачу и уходила, и с товаром, и со своими деньгами. Причем выборочно подходила именно к тем, кто сидел один. Я стал одним из тех, кого она обокрала. Как только я это понял, я рванул за этой женщиной, но увы она сразу же убежала.

Ничего не остаётся, кроме как пойти спрашивать охрану и искать администраторов. НО ЧУДО! Все орги и админы, кураторы и волонтеры сразу же испарились! НИКТО ТАК И НЕ ВЫШЕЛ ДО КОНЦА ДНЯ. Искали их уже группой людей, звонили, но на звонки никто не отвечал.

SHUUFUU

Кроме того, художникам никто не предоставил стульев, а игровые компьютеры в количестве полусотни штук не были подключены к электросети.

Другой пользователь ВК — Александр Жилов из Gameru.net — разгромил организацию фестиваля ещё сильнее. Он отметил, что мероприятие должно было стартовать вчера в 11:00, но только в 11:30 начали пускать людей, а к 13:00 только была собрана сцена, а некоторые магазинчики только готовились к открытию.

Дальше — больше. Помещение далеко не самое удачное для такого рода фестивалей: кто бывал в том павильоне — тот знает этот блевотно-зелёный оттенок пола и освещения. Как результат — без внешнего света/вспышек лица людей становились зелёными на фото. Спасибо хоть за то, что места свободного было много… Даже слишком много. Сквозь ряды палаток с магазинчиками было не пройти нормально. Зато косплееров можно нормально поснимать.

Александр Жилов

Косплеерам, по его словам, не обеспечили отдельный вход, а гардероб был доступен только VIP-посетителям, хотя на карте было указано два гардероба. Также не повезло и блогерам. По словам Жилова, Артуру Кутахову (он же Акр на YouTube) организаторы не оплатили проживание в отеле (7000 рублей). А японка-косплеер Reika и итальянец Leon Chiro оказались без сопровождающих и переводчиков. По его же словам, зону кибеспорта монтировали прямо во время фестиваля.

Сегодня должен был быть турнир по CS:GO. Завтра — по DOTA2. И как я понял, оба дня должна была быть BF5, да не абы как, а с пуфиками и халявным рэдбуллом! Весь рэдбулл был только у прессы.

Александр Жилов

В целом, люди начали расходиться к 17:00. Из примечательных моментов мероприятия Жилов отметил выступление Ника Перумова, хороший тир и отличную работу косплееров. Остальное же, по его словам, сделали «спустя рукава».