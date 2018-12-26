Принц Гарри прилюдно отвернулся от брата

Принцы Гарри и Уильям прибыли на рождественскую службу в Сандрингем в составе королевской четы. Их сопровождали жены. Братья шли рядом, однако Гарри старался не смотреть на Уильяма и отвернулся в противоположную сторону.

Фотографы не оставили поведение герцога Сассекского незамеченным. Снимок немедленно появился в Twitter Кенсингтонского дворца.

Кейт и Меган вместе приехали на службу. На фотографиях видно, что герцогини идут рука об руку, общаются и улыбаются друг другу.

Совместными усилиями принц Чарльза и Елизавета II дали девушкам понять, что конфликтам не место на традиционной рождественской службе королевской семьи.