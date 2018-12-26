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Принц Гарри прилюдно отвернулся от брата 

ТВ Центр + ещё 19 20 часов назад
Фото: ТВ Центр
Принцы Гарри и Уильям прибыли на рождественскую службу в Сандрингем в составе королевской четы. Их сопровождали жены. Братья шли рядом, однако Гарри старался не смотреть на Уильяма и отвернулся в противоположную сторону.
Фотографы не оставили поведение герцога Сассекского незамеченным. Снимок немедленно появился в Twitter Кенсингтонского дворца.
Несмотря на разногласия мужей, их супруги Меган Маркл и Кейт Миддлтон заключили перемирие. На нем настояли королева Елизавета II и принц Чарльз, сообщает Газета.ru.
Кейт и Меган вместе приехали на службу. На фотографиях видно, что герцогини идут рука об руку, общаются и улыбаются друг другу.
Совместными усилиями принц Чарльза и Елизавета II дали девушкам понять, что конфликтам не место на традиционной рождественской службе королевской семьи.
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Другое , Шоу-бизнес , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Газета.Ru
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