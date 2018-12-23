AP: военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны

Оно ссылается на информацию, полученную в норвежской организации Petroleum Geo-Services, проводящей сейсмическую разведку для ExxonMobil. По данным AP, венесуэльские военные моряки не поднимались на борт судна Ramform Tethys, и корабль покинул акваторию.

Экипаж Ramform Tethys прервал выполнение своего задания и движется в настоящий момент на восток. В Petroleum Geo-Services заверили, что у судна все документы и разрешения в порядке. ExxonMobil ведет добычу нефти в 10 местах на шельфе Гайаны с 2015 года.

Давний территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой обострился в 2015 году. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, относительно недавно в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.