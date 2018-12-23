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AP: военный корабль Венесуэлы сблизился с судном ExxonMobil у берегов Гайаны 

ТАСС 4 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Военный корабль Венесуэлы сблизился с судном, зафрахтованным американской нефтедобывающей корпорацией ExxonMobil, в водах около побережья Гайаны, часть территории которой оспаривает Каракас. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP), не уточнив, когда произошел инцидент.
Оно ссылается на информацию, полученную в норвежской организации Petroleum Geo-Services, проводящей сейсмическую разведку для ExxonMobil. По данным AP, венесуэльские военные моряки не поднимались на борт судна Ramform Tethys, и корабль покинул акваторию.
Экипаж Ramform Tethys прервал выполнение своего задания и движется в настоящий момент на восток. В Petroleum Geo-Services заверили, что у судна все документы и разрешения в порядке. ExxonMobil ведет добычу нефти в 10 местах на шельфе Гайаны с 2015 года.
Давний территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой обострился в 2015 году. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, относительно недавно в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.
В 1966 году, сразу после провозглашения независимости Гайаны, Каракас и Джорджтаун подписали Женевское соглашение, которое предусматривало создание двусторонней комиссии для выработки приемлемого решения проблемы в течение четырех лет при посредничестве ООН. По истечении указанного срока, так и не найдя точек соприкосновения, страны подписали протокол, замораживавший урегулирование конфликта на 12 лет. Впоследствии стороны возобновляли попытки достичь взаимоприемлемого решения, но оно до сих пор не было найдено.
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Комментарии
Другое , ООН , Exxon Mobil , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , Гайана , Нью-Йорк
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