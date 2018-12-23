Спасатели: спуск к застрявшим в пермской шахте горнякам невозможен

Командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов сообщил, что в настоящее время спуск к горнякам, застрявшим в шахте в Соликамске , невозможен.

«Спуск на проходческий полог, где могут быть люди, на данный момент невозможен ввиду изменений конструкций ствола, ввиду продолжающегося горения на полке и ввиду сильной задымлённости», — цитирует РИА Новости Пестова.

Ранее сообщалось, что спасателям не удалось добраться до горняков.

22 декабря было зафиксировано задымление в шахте.

По факту ЧП в Соликамске возбуждено уголовное дело.