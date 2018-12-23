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Спасатели: спуск к застрявшим в пермской шахте горнякам невозможен 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов сообщил, что в настоящее время спуск к горнякам, застрявшим в шахте в Соликамске, невозможен.
«Спуск на проходческий полог, где могут быть люди, на данный момент невозможен ввиду изменений конструкций ствола, ввиду продолжающегося горения на полке и ввиду сильной задымлённости», — цитирует РИА Новости Пестова.
Ранее сообщалось, что спасателям не удалось добраться до горняков.
22 декабря было зафиксировано задымление в шахте.
По факту ЧП в Соликамске возбуждено уголовное дело.
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