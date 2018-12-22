В редакцию газеты принесли человеческую голову

Отрезанную человеческую голову оставили у здания мексиканского издания Expreso в городе Сьюдад-Виктория . Об этом сообщает Diario Contraste.

Посылку обнаружили на парковке здания редакции в контейнере для льда. Вместе с ней было письмо с угрозами в адрес работников издания и остальных журналистов города.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские и следователи. Личность погибшего попытаются установить судебно-медицинские эксперты.

Отмечается, что в 2012 году с Expreso уже был похожий случай. Тогда злоумышленники взорвали автомобиль на той же парковке, где в четверг, 20 декабря, был обнаружен контейнер.

Согласно подсчетам организации «Репортеры без границ», Мексика входит в пятерку стран по количеству убийств журналистов за 2018 год. При этом страна является единственной из списка, где не происходит вооруженный конфликт.