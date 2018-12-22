Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за непогоды

По информации на 09.25 мск, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны 18 рейсов и семь отменено, в Шереметьево с опозданием вылетят десять рейсов. На данный момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.

В пятницу "Аэрофлот" предупреждал о сдвиге на более раннее время расписания ряда своих рейсов из аэропорта «Шереметьево» утром 22 декабря из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Ранее сообщалось о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области в субботу, 22 декабря, из-за снежных заносов на дорогах. По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье 22 декабря будет облачно, ожидается снег, метель и гололедица. Температура может опуститься до минус 4 градусов.