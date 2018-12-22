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Московские аэропорты задерживают и отменяют рейсы из-за непогоды 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 30 рейсов задержано, восемь вылетов отменено в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».
По информации на 09.25 мск, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен, в Домодедово задержаны 18 рейсов и семь отменено, в Шереметьево с опозданием вылетят десять рейсов. На данный момент все рейсы из аэропорта Жуковский вылетают по расписанию.
В пятницу "Аэрофлот" предупреждал о сдвиге на более раннее время расписания ряда своих рейсов из аэропорта «Шереметьево» утром 22 декабря из-за неблагоприятного прогноза погоды.
Ранее сообщалось о «желтом» уровне погодной опасности в Москве и Московской области в субботу, 22 декабря, из-за снежных заносов на дорогах. По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье 22 декабря будет облачно, ожидается снег, метель и гололедица. Температура может опуститься до минус 4 градусов.
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Другое , Погода , Международный аэропорт Внуково , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Домодедово , Москва
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